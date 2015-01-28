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Инвалидам станет проще получить льготу

Инвалидам станет проще получить льготу

Источник фото: urist-bogatyr.ru

Доказывать инвалидность больше не придется, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "РГ".

С 1 июля для получения выплат и госуслуг предоставлять справку об инвалидности не потребуется. Теперь необходимая информация будет запрашиваться уполномоченными органами в порядке межведомственного электронного взаимодействия, а также из федерального реестра инвалидов. По аналогичной схеме с 1 марта временно, на время пандемии, проводится заочное переосвидетельствование инвалидности.

Нововведение упростит обращение за льготами для людей с ограниченными возможностями. Раньше после переназначения инвалидности выплата пенсий задерживалась до двух месяцев, потому что людям приходилось самостоятельно собирать документы, писать заявление в ПФР, который отправлял запрос в бюро медико-социальной экспертизы и ждал подтверждения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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