Инвалидам станет проще получить льготу
Доказывать инвалидность больше не придется, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "РГ".
С 1 июля для получения выплат и госуслуг предоставлять справку об инвалидности не потребуется. Теперь необходимая информация будет запрашиваться уполномоченными органами в порядке межведомственного электронного взаимодействия, а также из федерального реестра инвалидов. По аналогичной схеме с 1 марта временно, на время пандемии, проводится заочное переосвидетельствование инвалидности.
Нововведение упростит обращение за льготами для людей с ограниченными возможностями. Раньше после переназначения инвалидности выплата пенсий задерживалась до двух месяцев, потому что людям приходилось самостоятельно собирать документы, писать заявление в ПФР, который отправлял запрос в бюро медико-социальной экспертизы и ждал подтверждения.
Комментировать: