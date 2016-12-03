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Справка об инвалидности не потребуется: порядок обращения за льготами изменится с 1 июля
С 1 июля для получения выплат и госуслуг предоставлять справку об инвалидности не потребуется. Теперь необходимая информация будет запрашиваться уполномоченными органами в порядке межведомственного электронного взаимодействия, а также из федерального реестра инвалидов, сообщают «Вести:Приморье».
По аналогичной схеме с 1 марта временно, на время пандемии, проводится заочное переосвидетельствование инвалидности. Это упростит обращение за льготами для людей с ограниченными возможностями.
Раньше после переназначения инвалидности выплата пенсий задерживалась до двух месяцев, потому что людям приходилось самостоятельно собирать документы, писать заявление в ПФР, который отправлял запрос в бюро медико-социальной экспертизы и ждал подтверждения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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