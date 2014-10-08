В Приморье контрактник по фиктивным документам пытался получить страховку в размере 1,8 млн. рублей

Гарнизонным военный судом Спасска-Дальнего вынесен приговор бывшему военнослужащему по контракту старшему сержанту запаса Бардину Б. А., который путем изготовления фиктивных документов, подтверждающих факт инвалидности во время прохождения военной службы, пытался получить страховку в размере более 1,8 млн. рублей.

Как сообщает "Вести: Приморье", установлено, что Бардин Б. А. предоставил в страховую компания "СОГАЗ" в г. Москве фиктивные документы на выплату страхового возмещения в размере 1 млн. 847 тыс. 677 рублей в связи с установлением ему в бюро медико-социальной экспертизы 75 (МСЭ, г. Москва) инвалидности первой группы.

Однако, согласно ответу МСЭ 75, медико-социальная экспертиза старшему сержанту Бардину не проводилась.

В отношении Бардина Б. А. было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в сфере страхования".

12 сентября 2019 года суд приговорил Бардина к штрафу в размере 170 тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru