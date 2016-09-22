Лишние 290 тысяч рублей выплатили по ошибке военнослужащему-разведчику

Интересное дело было недавно рассмотрено Владивостокским гарнизонным военным судом. Спустя два года военнослужащего попросили вернуть государству излишне выплаченную сумму в размере 291 800 рублей, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «Золотой мост».

В военный суд обратился командир одной из дальневосточных войсковых частей, который сообщил, что военнослужащему А. было излишне выплачено 291 800 рублей. Как оказалось, весь 2018 год А. получал ежемесячную надбавку за особые условия военной службы как военнослужащий-разведчик. Однако права на получение этой выплаты А. не имел.

Однако, как выяснилось, с 1 декабря 2017 года войсковая часть, в которой служил А., была реорганизована в подразделение, которое не было включено в перечень воинских частей, утверждённый Министром обороны РФ, прохождение военной службы в которых давало бы право на получение такой надбавки.

В итоге суд решил: иск командира войсковой части о взыскании с А. излишне выплаченных денежных средств – удовлетворить и взыскать с него 291 800 рублей. Так же с А. будет взыскано доход бюджета Владивостокского городского округа 6 118 рублей в счёт уплаты государственной пошлины. Решение еще можно обжаловать в Тихоокеанский флотский военный суд.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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