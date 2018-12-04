Старшего лейтенанта в Приморье наказали за хищение средств Министерства обороны РФ

Владивостокский гарнизонный военный суд признал военнослужащего (г. Артем, Приморского края) виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество в сфере выплат» и назначил ему наказание в виде штрафа в сумме 250 000 рублей, сообщают «Вести:Приморье».

Установлено, что в период с 2017 по 2019 годы военнослужащий путем предоставления заведомо фиктивных договоров найма жилого помещения осуществил хищение принадлежащих Министерству обороны России денежных средств на сумму более 600 тыс. рублей, отметили в ведомстве.

В результате проведенных УФСБ России по Восточному военному округу оперативно-розыскных мероприятий факт противоправной деятельности старшего лейтенанта был вскрыт.

Уголовное дело расследовалось военным следственным отделом по гарнизону "Залив Стрелок".

В ходе судебных заседаний военнослужащий свою вину признал, что было учтено при вынесении приговора.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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