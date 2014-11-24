Новый военный госпиталь Уссурийска готов к приему пациентов

Построенный с учетом всех санитарных требований госпиталь полностью готов к приему пациентов. Новый медицинский центр на территории госпиталя осмотрел губернатор Приморья Олег Кожемяко во время рабочей поездки в Уссурийск в субботу, 27 июня.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, в многофункциональном медицинском центре, возведенном на территории военного госпиталя в рекордно короткие сроки на площади 4200 квадратных метров, расположены 38 палат, в том числе 10 реанимационных и две – для маломобильных групп населения, а также кабинеты с новым диагностическим оборудованием. Оборудованы комнаты и для персонала, чтобы врачи и медсестры могли работать в комфортных условиях. Учреждение рассчитано на 60 койко-мест.

Помимо современной лаборатории здесь есть новое рентгенологическое оборудование, компьютерный томограф, оборудование для бронхоскопии легких, аппараты, необходимые для проведения реанимации и интенсивной терапии, в том числе длительной искусственной вентиляции легких.

Как рассказал начальник военного госпиталя Евгений Урнев, многофункциональный центр может быть перепрофилирован в отделение пульмонологии для лечения военнослужащих с патологиями легких.

«При возведении госпиталя мы оказали военным всестороннюю помощь при подключении к городским коммуникациям. В короткое время разработали технические условия и выполнили все необходимые работы по присоединению. Уссурийск – город военных, поэтому мы понимаем, как важно, чтобы новое учреждение здравоохранения как можно быстрее приступило к своей работе», – уточнил глава Уссурийского городского округа Евгений Корж.

По словам губернатора, такой госпиталь стал первым не только в Приморье, но и на Дальнем Востоке и послужит образцом для создания в регионе нескольких подобных учреждений. Первые из них будут построены в Партизанском районе и Владивостоке.

Отметим, что Уссурийский военный госпиталь – старейшее медицинское учреждение Восточного военного округа. В этом году ему исполнилось 137 лет. В разные годы в уссурийском госпитале работали такие известные врачи, как профессор Боткин, доктора Евгений Павлов, Александр Вишневский, Николай Амосов и другие.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]