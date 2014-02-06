Военные врачи Уссурийска консультируются с коллегами из Питера в формате видеоконференции





В военном госпитале Восточного военного округа в Уссурийске активно применяется телемедицинское оборудование, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе ВВО.

Врачи военного госпиталя г. Уссурийск Приморского общевойскового объединения Восточного военного округа провели совещание на видеоконференции с сотрудниками ВМА им. Кирова г. Санкт- Петербург.

Во время прямой трансляции доцент кафедры ВМА из г. Санкт-Петербург дал необходимые рекомендации для успешного лечения одного из пациентов терапевтического отделения военного госпиталя.

Средства телемедицинской видеоконференции позволяют военным врачам и военнослужащим общаться в режиме реального времени, проводить мониторинг состояния пациентов, вырабатывать тактику лечения различных заболеваний, а также проводить консультации светил медицинской науки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]