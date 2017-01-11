Приморские штурмовики научились уничтожать позиции противника





Штурмовики Восточного военного округа в Приморье провели бомбардировку позиций условного противника, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

В ходе вылетов были уничтожены мишени, имитировавшие командные и наблюдательные пункты, огневые позиции артиллерийских расчетов и наблюдательные посты.

Летчики штурмовиков Су-25СМ и Су-25 «Грач» авиаполка Восточного военного округа в Приморском крае выполнили практическое бомбометание в рамках состоявшегося летно-тактического учения. Всего в учении было задействовано до 10 самолетов.

Штурмовики провели бомбардировку, а с помощью штатного пушечного вооружения уничтожили одиночные и групповые цели, которые обозначали легкобронированную технику условного противника. В ходе учений летчики выполнили полеты в парах и звеньях, провели воздушную разведку с определением координат наземных целей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]