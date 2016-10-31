«Грачи», «Терминаторы» и «Аллигаторы» поднялись в приморское небо
В Приморском крае летный состав вертолетного и штурмового авиаполков Восточного военного округа в рамках выполнения летно-тактических заданий нанес точечные удары по позициям условного противника, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе ВВО.
Полеты осуществили летчики штурмовиков Су-25СМ «Грач», экипажи транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» и ударных Ка-52 «Аллигатор».
Кроме того, опытные инструкторы провели обучение молодых летчиков на учебно-боевой модификации Су-25УБ.
Для нанесения авиаударов был задействован специализированный полигон «Новосельский».
Летчики, действуя как одиночно, так и в парах, осуществляли поиск и идентификацию целей, имитирующих скопление живой силы, группы техники и фортификационные сооружения «противника».
Для нанесения ударов применялись неуправляемые авиационные ракеты и авиабомбы осколочно-фугасного типа, а также пушечное вооружение боевых машин.
Всего в небо было поднято более 30 самолетов и вертолетов.
Выполнение подобных летно-тактических заданий позволяет на практике применить навыки летчиков, необходимые при ведении современных вооруженных конфликтов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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