«Грачи», «Терминаторы» и «Аллигаторы» поднялись в приморское небо

В Приморском крае летный состав вертолетного и штурмового авиаполков Восточного военного округа в рамках выполнения летно-тактических заданий нанес точечные удары по позициям условного противника, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе ВВО.

Полеты осуществили летчики штурмовиков Су-25СМ «Грач», экипажи транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» и ударных Ка-52 «Аллигатор».

Кроме того, опытные инструкторы провели обучение молодых летчиков на учебно-боевой модификации Су-25УБ.

Для нанесения авиаударов был задействован специализированный полигон «Новосельский».

Летчики, действуя как одиночно, так и в парах, осуществляли поиск и идентификацию целей, имитирующих скопление живой силы, группы техники и фортификационные сооружения «противника».

Для нанесения ударов применялись неуправляемые авиационные ракеты и авиабомбы осколочно-фугасного типа, а также пушечное вооружение боевых машин.

Всего в небо было поднято более 30 самолетов и вертолетов.

Выполнение подобных летно-тактических заданий позволяет на практике применить навыки летчиков, необходимые при ведении современных вооруженных конфликтов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]