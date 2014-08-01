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Огневой удар с воздуха: дальневосточная авиация упражняется в небе над Приморьем

Огневой удар с воздуха: дальневосточная авиация упражняется в небе над Приморьем

Фото: Пресс-служба ВВО

В Приморском и Хабаровском краях началось масштабное летно-тактическое учение с экипажами смешанного авиационного соединения Восточного военного округа, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Летно-тактические задания будут выполнять экипажи самолетов Су-35С, Су-34, Су-24М2, МиГ-31, Су-30СМ и Су-25СМ авиационных полков округа, дислоцированных в Хабаровском и Приморском краях.

В ходе активной фазы учения летный состав будет совершенствовать свое мастерство в выполнении учебно-боевых задач в составе авиационной группировки.

Особое внимание уделено выполнению новых тактических приемов, основанных на опыте современных конфликтов.

В завершение запланирован этап боевой стрельбы. Летчики выполнят пуски неуправляемых авиационных ракет и бомбометание по целям, имитирующим скопления живой силы, техники, фортификационных сооружений и различных объектов противника.

Стоит отметить, что для проведения летно-тактического учения задействовано до 30 самолетов.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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