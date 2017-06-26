Приморские штурмовики проверили меткость бомбометания
Летчики штурмовиков Су-25СМ и Су-25 «Грач» авиаполков ВВО в Приморском и Забайкальском краях выполнили практическое бомбометание в рамках состоявшегося летно-тактического учения, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ВВО.
Штурмовики провели бомбардировку позиций условного противника, в частности, были поражены мишени, имитирующие командные и наблюдательные пункты, огневые позиции артиллерийских расчетов, наблюдательные посты.
Помимо этого, пилоты с применением штатного пушечного вооружения поразили одиночные и групповые цели, обозначающие легкобронированную технику условного противника.
В ходе учения летчики выполнили полеты в парах и звеньях, провели воздушную разведку с определением координат наземных целей.
Всего в учебных мероприятиях было задействовано до 20 самолетов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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