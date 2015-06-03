Новости Общество

Вчера, 22:09
 

Приморские штурмовики и бомбардировщики отработали уничтожение террористов

Приморские штурмовики и бомбардировщики отработали уничтожение террористов

Фото: mil.ru


Летчики бомбардировочной и штурмовой авиации ВВО уничтожили полевой лагерь условных террористов, — рассказали «Вестям: Приморье» в пресс-службе ВВО.

Сразу на двух специализированных авиационных полигонах Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском и Приморском краях, летчики бомбардировочной и штурмовой авиации выполнили боевые стрельбы и бомбометание.

Экипажи бомбардировщиков Су-34, Су-24М2 и штурмовиков Су-25СМ «Грач» усовершенствовали свои навыки по аэронавигации, пилотированию в заданном районе, проведению воздушной разведки, выполнению парных полетов.

«После обнаружения целей, имитирующих полевой лагерь с парком техники условных террористов, в том числе хорошо укрепленных объектов, летчики нанесли массированный бомбовый удар, — говорится в сообщении.

В свою очередь экипажи штурмовиков Су-25 СМ выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет.

На завершающей стадии «зачистки» заданного района местности и уничтожения оставшихся групп «террористов» летчики штурмовиков Су-25СМ применили пушечное вооружение самолетов.

Особое внимание при выполнении боевых стрельб было уделено уклонению от удара средств ПВО противника.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести