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Губернатор вручил госнаграду сыновьям знаменитого приморского гонщика

Губернатор вручил госнаграду сыновьям знаменитого приморского гонщика

Источник фото: Пресс-служба правительства Приморского края

Губернатор Приморья вручил сыновьям известного спортсмена-мотогонщика, тренера, Почетного гражданина Уссурийска Сергея Шевченко нагрудный знак «Заслуженный работник физической культуры», ушедшего из жизни в марте этого года. Встреча состоялась в Уссурийске, 27 июня, во время рабочей поездки Олега Кожемяко в муниципалитет.

Глава Приморья отметил высокий вклад Сергея Шевченко в развитие мотоспорта региона, посвятившего этому всю жизнь. Теперь дело отца продолжают его сыновья – Глеб и Петр. 

«Заслуги Сергея Шевченко отмечены на самом высоком уровне. И эта государственная награда, Указ о назначении которой подписал Президент Владимир Владимирович Путин – еще одно подтверждение его таланта, огромной энергии. Сейчас вы продолжаете дело отца, и мы верим, что в будущем станете спортсменами высокого класса», – подчеркнул Олег Кожемяко, передавая высокую награду в руки сыновей Сергея Шевченко.

После губернатор вместе с мэром Уссурийска Евгением Коржом за чаем побеседовали с Глебом и Петром, который уже является спортсменом международного класса, о состоянии и развитии мотоспорта в городе.  

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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