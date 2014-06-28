Нефтяное пятно расползается по бухте Золотой Рог
Нефтяное пятно расползается по бухте Золотой Рог во Владивостоке, - сообщает "Вести: Приморье".
На фотографиях, опубликованных в социальной сети, нефтяное пятно довольно приличных размеров. Рядом с ним стоит военный корабль "Адмирал Виноградов".
Еще в конце 2013 года представитель Росгидромета объявил бухту Золотой Рог самой грязной акваторией России. Бухта расположена в центре Владивостока и интенсивно используется в городском хозяйстве. Её берега практически на всём протяжении обустроены причальными сооружениями и заняты под стоянку судов. На берегах бухты расположены Владивостокский морской торговый порт, Владивостокский рыбный порт, судоремонтный завод «Дальзавод», а также части Тихоокеанского флота. В результате небрежного использования экология Золотого Рога находится в бедственном положении. На поверхности её плавает мусор и видна масляная плёнка нефтепродуктов.
Биологи Дальневосточного федерального университета, взяв в 2017 году со дна бухты в самой грязной её части (район устья речки Объяснения) несколько проб, ни в одной из них не выявили макробентосных форм жизни ‒ многоклеточных организмов размером более 1 мм, которые обитают на дне.
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