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Любопытный "автопаровоз" собрался на Второй Речке во Владивостоке

Любопытный "автопаровоз" собрался на Второй Речке во Владивостоке

Источник фото: dpskontrol125rus

Во Владивостоке на второреченском мосту произошло ДТП с участием трех автомобилей, - сообщает "Вести: Приморье". 

Роль паровоза в этой аварии досталась легковушке, в которую друг за другом въехали два большегруза. 

В ДТП никто не пострадал, но участок моста по направлению из города сильно сузился.

Причина ДТП устанавливается, хотя, если бы водители соблюдали дистанцию, его можно было легко избежать.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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