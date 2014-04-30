Сегодня, 10:15
Любопытный "автопаровоз" собрался на Второй Речке во Владивостоке
Во Владивостоке на второреченском мосту произошло ДТП с участием трех автомобилей, - сообщает "Вести: Приморье".
Роль паровоза в этой аварии досталась легковушке, в которую друг за другом въехали два большегруза.
В ДТП никто не пострадал, но участок моста по направлению из города сильно сузился.
Причина ДТП устанавливается, хотя, если бы водители соблюдали дистанцию, его можно было легко избежать.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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