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В Китае с приморского судна срочно эвакуировали моряков

В Китае с приморского судна срочно эвакуировали моряков

Источник фото: Виртуальная Находка

25 июня в Китай пришло судно "Сивинд" с больными COVID-19 моряками, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Телеграм-канал "Виртуальная Находка".

Китайские власти приняли экстренные меры: порт оцепили, российским морякам запретили сходить на берег. 26 июня больных срочно госпитализировали с учетом всех мер безопасности. Об этом рассказали российские моряки, которые сейчас находятся в Китае. 

"Китайцы серьезно к этому относятся, сразу всех проверили и выявили, что есть больные. Выводят всех потихонечку, расстояние - два метра между друг другом. Сейчас поедут в больничку", - рассказывает очевидец.

Большой автономный морозильный траулер "Сивинд-1" принадлежит ПАО "НБАМР". 

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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