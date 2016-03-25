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Лодка с двумя парнями перевернулась во время сплава по бурной реке в Приморье

Лодка с двумя парнями перевернулась во время сплава по бурной реке в Приморье

Источник фото: Скрин видео

Два человека едва не погибли, сплавляясь по реке Рудной, - сообщает "Вести: Приморье".

Река Ру́дная - вторая по величине в Дальнегорском городском округе. После затяжных дождей воды в реке сильно прибавилось. 

Судя по видео, размещенном в социальной сети, два парня решили сплавиться по реке на резиновой лодке. Встретившись с небольшим речным водопадом, суденышко перевернулось. К счастью, оба благополучно добрались до берега.

 



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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