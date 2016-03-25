Сегодня, 20:18
Лодка с двумя парнями перевернулась во время сплава по бурной реке в Приморье
Два человека едва не погибли, сплавляясь по реке Рудной, - сообщает "Вести: Приморье".
Река Ру́дная - вторая по величине в Дальнегорском городском округе. После затяжных дождей воды в реке сильно прибавилось.
Судя по видео, размещенном в социальной сети, два парня решили сплавиться по реке на резиновой лодке. Встретившись с небольшим речным водопадом, суденышко перевернулось. К счастью, оба благополучно добрались до берега.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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