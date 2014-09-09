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«Всё, Форик пошел»: экстремальным способом эвакуировали отдыхающих с популярного пляжа в Приморье

«Всё, Форик пошел»: экстремальным способом эвакуировали отдыхающих с популярного пляжа в Приморье

Из-за проливных дождей, поднявший уровень воды в реке Новолитовка, туристы оказались отрезаны от "большой земли" в Партизанском районе.

По словам очевидцев, спасательная операция развернулась на пляже рядом с поселком Волчанец. 

"Речка поменяла русло и отсекла машины на косе", - рассказали отдыхающие.

Судя по всему, смельчаки организовали переправу собственными силами. "Субару Форестер" эвакуировали экстремальным способом: с использованием плота, каната и джипа, который подстраховывал желающих вернуться на сушу.

Сколько именно человек отрезаны, на данный момент неизвестно. Судя по видео, уровень воды пока не критичный,  сообщает dv.kp.ru.

 

Видео - dv.kp.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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