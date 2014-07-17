Срок 10 дней: подключиться к электросетям станет проще
С 1 июля упрощается процедура доступа к электрическим сетям для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также предприятий малого и среднего бизнеса, сообщают «Вести:Приморье».
Уменьшено количество этапов согласования присоединения между потребителем и сетевой организацией, сокращен срок технологического подключения к сети, и упрощена процедура заключения договоров. По новым правилам сетевая организация должна выполнить свою часть работ по предоставлению доступа к электрическим сетям объектов заявителя, вне зависимости от выполнения им всех технических условий для присоединения. Также теперь не нужно заключать договор на технологическое присоединение.
Сетевая организация обязана начать работы по технологическому присоединению в течение 10 дней с даты оплаты заявителем счета, выставляемого сетевой организацией.
Комментировать: