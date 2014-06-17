Оплата картой: сумма без требования ПИН-кода увеличена

Банки начали повышать порог операций по картам Mastercard без требования вводить ПИН-код, сообщают «Вести:Приморье».

Платежная система в мае рекомендовала увеличить его до 5 тыс. рублей. Об этом пишут «Известия».

Несколько крупных банков уже откликнулись на инициативу. Тем не менее, ряд финансовых организаций оставили лимит на уровне 1 тыс. рублей и не планируют его увеличивать.

По словам представителей некоторых банков, для повышения лимитов нужно провести тщательный анализ параметров риск-мониторинга.

— Увеличение лимитов по операциям без PIN-кода стимулирует безналичные платежи и способствует продвижению удобных и современных технологий оплат, — считает специалист банка Никита Хомутов.

Рекомендуемый порог по картам Visa составляет 3 тыс. рублей, по картам «Мир» — 1 тыс. рублей. Решение повысить лимит бесконтактных трансакций по картам Visa было принято в апреле 2019 года с учетом стадии развития платежного рынка, готовности банков, опыта других стран, а также новых платежных привычек россиян, сообщили в финансовой корпорации. В Visa пока не видят необходимости в изменении этого лимита.

В платежной системе «Мир» пояснили, что повышение лимитов в режиме «без ввода ПИН-кода» свыше 1 тыс. рублей затронет всего 2—2,5% операций по картам отечественной системы. Кроме того, оплату можно проводить с помощью Pay-сервисов на смартфоне, тогда ПИН-код не требуется вне зависимости от суммы покупки, напомнил представитель «Мира».

Размер операции, совершаемой по карте без ввода ПИН-кода, определяется платежными системами, а также банками с учетом рисков таких операций, пояснили в ЦБ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]