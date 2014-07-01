Расплачиваться картой в магазине будут по-новому

Глава «Опоры России» Александр Калинин предложил внести изменения в использования банковских карт, которые помогут сократить очереди в магазинах, сообщают «Вести:Приморье».

Банк России поддержал инициативу Калинина увеличить лимит суммы, при котором возможно совершить покупку без ввода ПИН-кода. По мнению главы «Опоры России», такая мера поможет в борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа.

«Мера необходима прежде всего, чтобы сократить очереди на кассах супермаркетов и таким образом предотвратить дальнейшее распространение коронавируса. Тем более что в связи с ограничительными мерами граждане стали реже ходить в продуктовые магазины, а значит, вырос средний чек», — пояснил он.

Сейчас максимальная сумма, при которой возможно совершить бесконтактную оплату покупок, составляет 1 тысячу рублей, у платежных систем «Мир» и MasterСard, а у карт Visa эта сумма равна 3 тысячам рублям.

По мнению Калинина, эти лимиты необходимо увеличить вдвое. С его мнением согласился и ЦБ, отметив, что следует предотвратить потенциальные риски, которые могут возникнуть при введении нового правила.

«Мы поддерживаем увеличение лимита операций без подтверждения их PIN-кодом, но только с учетом систем риск-менеджмента, которые участники рынка определяют для себя», — заявили в пресс-службе регулятора.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]