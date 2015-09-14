Отвалившийся знак авто привел к скрывшемуся после наезда на девочку водителю

В Дальнегорске возбуждено уголовное дело о ДТП, в результате которого погибла несовершеннолетняя, сообщают «Вести:Приморье».

В Приморском крае следователем отдела полиции города Дальнегорска возбуждено уголовное дело о ДТП, в результате которого погибла несовершеннолетняя.

Наезд на 14-летнюю девочку произошел в районе 1 км автодороги Дальнегорск-Краснореченский. Около полуночи ребенок возвращался домой без сопровождения взрослых. За рулем автомобиля Тойота Гранвия находился 50-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. В результате удара девочка получила тяжелые травмы, от которых впоследствии скончалась.

Водитель, совершивший автоаварию со смертельным исходом, с места происшествия скрылся.

На место автоаварии была направлена следственно-оперативная группа отдела полиции. В ходе осмотра места происшествия был найден и изъят государственный регистрационный номерной знак автомобиля. По номеру сотрудники полиции установили личность владельца машины.

Ориентировку на розыск водителя, скрывшегося с места аватоаварии со смертельным исходом, передали всем нарядам наружных служб полиции. Сотрудники Госавтоинспекции задержали автомобиль Тойота Гранвия под управлением 50-летнего гражданина. На передней части автомобиля полицейские обнаружили механические повреждения, характерные для ДТП. Проведенное медицинское освидетельствование на состояние опьянения установило содержание алкоголя в крови водителя в размере 1,16 мг/л.

На момент ДТП его стаж управления автотранспортом составил 19 лет, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в этом году мужчину не привлекали.

Возбуждено уголовное дело. В соответствии с частью 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», фигуранту уголовного дела грозит лишение свободы на срок до 12 лет, отметили в пресс-службе МО МВД России «Дальнегорский» и УГИБДД УМВД России по ПК.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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