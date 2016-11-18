«Видела сегодня, да это жесть»: дымящий автобус медленно отъезжал от остановки (видео)

Так происходит в Уссурийске, маршрутка № 3, вышедшая на линию, приковывала к себе взгляды людей на остановке, сообщают «Вести:Приморье». Многие недоумевали, почему таким автобусам разрешено перевозить пассажиров.

«Ехать сзади за городским автобусом - мечта токсикомана», предположил автор видео.

Ситуация типичная для многих городов: автобус отъезжает от остановки, а люди, остающиеся на остановке, «наслаждаются» дымом из выхлопной трубы. Летом рядом с некоторыми автобусами не любят ездить автомобилисты, только потому, что это кажется невозможным. Приходится закрывать окно машины, если не хочешь надышаться неизвестной гадостью.

«Так это ещё ни че, а вы когда нибудь ехали за № 108, там реклама на автобусе говорит сама за себя, дымища хлеще чем с 5-й котельной», «На линию главное» выпнуть», «Видела сегодня, да это жесть», отметили в комментариях паблика mark2_che.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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