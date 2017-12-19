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Июльскую выплату от Путина - 10 000 рублей получили приморские семьи

Июльскую выплату от Путина - 10 000 рублей получили приморские семьи

Как и обещали. 1 июля тысячи приморских семей получили «июльскую» выплату от Путина - 10 000 рублей, сообщают «Вести:Приморье».

Отметим, что в июне все семьи с детьми от 3 до 16 лет также получили разовую выплату в 10 000 рублей. В июле возрастной ценз расширен с 0 до 16 лет.

Напомним, выплаты проводят по указу Владимира Путина.  Это, бесспорно, помогает семьям в трудную минуту.

Также стоит отметить, что те, кто уже получил июньскую выплату, вторая - июльская - будет произведена автоматически, подавать повторное заявление, а также собирать справки не надо.

Ранее Путин говорил, что такой же автоматический механизм, по его словам, будет предусмотрен для тех, у кого есть дети до трех лет и кто обращался за пособием, введенным ранее на детей такого возраста.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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