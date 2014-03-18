Могла родить в автобусе: сотрудники ГИБДД помогли беременной женщине
В Приморском крае сотрудники Госавтоиснпекции сопроводили автобус с роженицей, сообщают «Вести:Приморье».
В ночное время инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Лесозаводский» лейтенант полиции Александр Ручка и старший лейтенант полиции Юрий Поздняков несли службу, когда к ним обратился водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту «Владивосток-Хабаровск».
Мужчина объяснил, что в салоне автобуса находится беременная женщина, у которой начинаются схватки, и попросил о помощи.
Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно вызвали бригаду скорой медицинской помощи, а затем, включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маячки на служебной машине и, выбрав безопасный маршрут, сопроводили пассажирский автобус, поехав навстречу автомобилю с медиками. Встретив его, полицейские передали женщину врачам, а сами отправились на маршрут патрулирования, отметили в пресс-службе МО МВД России «Лесозаводский».
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