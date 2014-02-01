Сотрудники ГИБДД устроили "зеленую улицу" автомобилю с больной малышкой
Во время несения службы сотрудники ДПС отдела ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку старший лейтенант полиции Евгений Мельничук и лейтенант полиции Ариф Мурадханов следовали на патрульной автомашине по проспекту 100-летия Владивостока. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, водитель одной из машин, медленно двигавшихся в плотном потоке, увидев сотрудников полиции, попросил о помощи. Он рассказал, что в салоне находится его семимесячная дочь, у которой резко ухудшилось самочувствие вплоть до потери сознания. Полицейские включили проблесковые маяки и, подавая звуковые сигналы, сопроводили машину, в которой находилась девочка, до клинической больницы.
Доставив семимесячную Мальвину до медицинского учреждения, сотрудники ДПС сразу же вернулись к исполнению служебных обязанностей.
«Им не нужны были подробности, они среагировали моментально! Мы доехали до больницы буквально за 4 минуты», - рассказывает мама малышки: «Они сопроводили нас до больницы, а потом сразу развернулись и уехали. Мы даже не успели сказать им «спасибо»! Мне трудно выразить благодарность, ведь речь шла о жизни и здоровье нашего ребенка».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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