Сотрудники ГИБДД устроили "зеленую улицу" автомобилю с больной малышкой

Во время несения службы сотрудники ДПС отдела ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку старший лейтенант полиции Евгений Мельничук и лейтенант полиции Ариф Мурадханов следовали на патрульной автомашине по проспекту 100-летия Владивостока. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, водитель одной из машин, медленно двигавшихся в плотном потоке, увидев сотрудников полиции, попросил о помощи. Он рассказал, что в салоне находится его семимесячная дочь, у которой резко ухудшилось самочувствие вплоть до потери сознания. Полицейские включили проблесковые маяки и, подавая звуковые сигналы, сопроводили машину, в которой находилась девочка, до клинической больницы.

Доставив семимесячную Мальвину до медицинского учреждения, сотрудники ДПС сразу же вернулись к исполнению служебных обязанностей.

«Им не нужны были подробности, они среагировали моментально! Мы доехали до больницы буквально за 4 минуты», - рассказывает мама малышки: «Они сопроводили нас до больницы, а потом сразу развернулись и уехали. Мы даже не успели сказать им «спасибо»! Мне трудно выразить благодарность, ведь речь шла о жизни и здоровье нашего ребенка».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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