Во Владивостоке полицейские встретили на выписке семью, которой помогли вовремя доехать до роддома

Во Владивостоке полицейские встретили на выписке семью, которой накануне помогли вовремя доехать до роддома.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку, к инспекторам полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку, несшим службу в районе улицы Спортивная, с просьбой о помощи обратился взволнованный автолюбитель. Мужчина попросил помочь доставить в родильный дом беременную невестку, у которой уже начались роды.

Старший лейтенант полиции Евгений Соловьёв и лейтенант полиции Игорь Касарим поняли, что медлить нельзя, включили на патрульном автомобиле звуковые сигналы и сопроводили иномарку с роженицей в больницу. Там ее встретили врачи и доставили в родовое отделение. Через 15 минут на свет появился мальчик весом около 4 кг.

На следующий день счастливая мать новорожденного выложила пост в одну из социальных сетей со словами благодарности сотрудникам ГИБДД за помощь, а также сообщила, что родила сына практически сразу после того, как ее доставили. Малыш чувствует себя хорошо.

В свою очередь автоинспекторы и представитель Приморской краевой организации «Всероссийского общества автомобилистов» для безопасности малыша подарили семье детское автомобильное кресло. В день выписки из родильного дома они торжественно поздравили маму и малыша прямо у входа.

Особую благодарность инспекторам дорожно-патрульной службы за проявленную помощь выразил дедушка новорожденного Шухрат. Он не на шутку испугался в тот день за внука. Мужчина отметил, что очень рад, что встретил таких отзывчивых полицейских, благодаря которым его невестка Шахноза благополучно родила третьего ребенка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]