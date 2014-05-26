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«Вечером обратно встанут»: Огромная пробка сковала трассу (видео)

«Вечером обратно встанут»: Огромная пробка сковала трассу (видео)

Источник фото: скрин видео

Автомобилисты стоят в пробке на трассе по объездной по направлению Уссурийска, сообщают «Вести:Приморье».

"Если кто-то собрался в Уссурийск, не советую, больше времени потеряете". Уточнил в dpskontrol125rus очевидец, приславший видео. В комментариях он обращается к водителям, скорее всего, такси, предостерегая их не брать заявки.

Автор уточняет, что и со стороны Артема тоже большая пробка.

Причина неизвестна. Однако, можно предположить, что выходной день и солнечная погода сделали свое дело.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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