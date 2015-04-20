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Во Владивостоке заработали фонтаны

Во Владивостоке заработали фонтаны

Источник фото: vl.ru

В среду, 1 июля, с 10 утра на набережной Спортивной гавани начал работать самый большой центральный фонтан города. Также включили фонтанный комплекс на улице Адмирала Фокина, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.

В этом году городские фонтаны запускают с задержкой, хотя в апреле специалисты МУПВ «ВПЭС» уже готовили их к летнему сезону и анонсировали запуск с 1 мая, как и в прошлом году. Однако из-за распространения COVID-19 от ежегодной традиции торжественного запуска городских фонтанов в этом году пришлось отказаться.

«Перед запуском все фонтаны проверили, почистили. Тестовой запуск и заполнение чаш, а также небольшой ремонт произвели ещё весной. 1 мая по традиции состоялся технический запуск фонтанов, но всего лишь на 15 минут для проверки», – рассказал главный механик МУПВ «ВПЭС» Евгений Демченко.

Сегодня на Спортивной набережной с 10 утра иuрает музыка, а вместе с ней включаются центральный и пять светодиодных фонтанов на владивостокском Арбате. Первой композицией, которая в этом году открыла сезон фонтанов, стал гимн России.

Фонтанный комплекс будет работать с 10:00 до 22:00 по будним дням, по выходным  – с 10:00 до 23:00. Как сообщают в администрации города, планируется, что сезон фонтанов продлится до 1 октября. 

Также к работе готовы фонтаны набережной ДВФУ, однако работать они начнут только после открытия территории для посетителей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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