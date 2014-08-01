«Она бежала по улице, ее снимали и говорили, что это кошмар»: видео из Уссурийска обсуждают в Сетях

Лето пришло в Приморье. Работающие фонтаны стали маяком для многих детей, которые без цели слоняются по улицам. Еще и жаркий денек выдался. Многие решили не упускать возможность и насладиться брызгами и прохладой воды, сообщают «Вести:Приморье».

В паблике mark2_che опубликовали видео, которое, даже по первым кадрам, вызывает неприятные ощущения. Так, видно, по улице в центре города бежит немаленькое хвостатое животное - крыса. Вероятнее всего, заблудилась, метается, ищет место, куда можно спрятаться. А дальше на кадрах - игры детей в фонтане. Многие, наверное, скажут, ну и что в этом страшного? Страшного ничего, для кого-то, вероятно, это нормальная ситуация - бегающие по улице крысы и дети в фонтане. Стоит лишь отметить, что эпидемиологи, увидев это, должны бить тревогу. Крыс нужно уничтожать, а детям объяснять, что фонтан - не место для купания. Врачи отмечают, купание в фонтанах очень опасно, при этом, называют множество причин: в теплой стоячей воде размножаются болезнетворные микробы, птицы и бродячие животные тоже окунаются в фонтаны, а заодно справляют туда свои нужды; на дне фонтана легко поскользнуться; да и дождевая вода, которая также попадает в фонтан, может содержать химикаты. Стоит задуматься, хочется ли подхватить глистов, кишечную инфекцию и отравления или получить травму?

Прежде всего, об этом должны думать родители, объясняя любимым детишкам, от каких игр стоит отказаться на улице.

"Приучать детей нужно к этике это же не пляж", "Некого не смущает что дети в фонтане купаются 😕всем мышь интереснее 🙅народ Вы что куда смотрят родители там же химию в воду добавляю а потом дружно в инфекцию", "Блин, дети в фонтанах? Пока током кого нибудь не убьет", отмечают к комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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