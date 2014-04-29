Пенная вечеринка в фонтане на Арбате: неизвестные налили моющее средство

Неизвестные налили моющее средство в фонтан на Арбате – рабочим пришлось его чистить перед очередным запуском, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.

Как сообщили в пресс-службе МУПВ «ВПЭС», инцидент произошёл в четверг, 9 июля. Неустановленные личности решили добавить в один из пяти фонтанов напротив дома на Адмирала Фокина, 6 моющее средство, похожее на Fairy. В результате циркуляции воды в гидротехническом сооружении образовался плотный слой белой пены. И хоть для прохожих это является весёлым событием, для рабочих, обслуживающих фонтаны, это настоящая проблема.

Дело в том, что механизмы в фонтанах имеют специальную смазку, которую образовавшаяся пена размывает, уничтожая все технические жиры. Всё это приводит к тому, что механизмам фонтана наносится ущерб.

После инцидента фонтан был осмотрен специалистами. Как выяснилось, оборудование не пострадало. Однако перед запуском 10 июля воду пришлось спускать и перепроверять заново все механизмы.

В пресс-службе МУПВ «ВПЭС» также добавили, что фонтан № 3 в 21:30 отключил дежурный мастер, который и обнаружил во время обхода пенную субстанцию в чаше.

«Из-за образования густой пены от моющего средства в фонтанах чаще всего выходит из строя насосное оборудование. Вообще в каждом таком фонтане находятся три насоса. Каждый из них стоит порядка 120-130 тысяч рублей. А подобные поломки из-за вандалов происходят каждый месяц, а то и по два раза в месяц. Порой бывало так, что приходилось закупать новое дорогостоящее оборудование. Всегда, если залить в фонтан Fairy, может выйти из строя насосное оборудование, но во вчерашнем конкретном случае оно не пострадало. Провели осмотр, сегодня будут спускать воду из чаши фонтана, тестировать оборудование, заполнять его водой и к вечеру фонтан запустят. Сейчас пока там идёт профилактика», – сообщили в МУПВ «ВПЭС».

В организации также сообщили, что в этом году уже неоднократно фонтаны страдали из-за вандалов. В этом сезоне хулиганы отломали и украли шесть форсунок и сломали две насадки. Детали пришлось закупать и заново устанавливать.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru