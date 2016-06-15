Автомобиль с мойки вернули разбитым: делом занялась полиция

Сотрудники Госавтоинспекции вернули жителю Артема похищенный автомобиль до того, как он написал заявление в полицию, сообщают «Вести:Приморье».

В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. На место автоаварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

Полицейские установили: нарушив правила дорожного движения, 28-летний водитель автомашины Тойота Приус совершил столкновение с Тойотой Марк 2. В результате ДТП никто не пострадал, автомашины получили механические повреждения.

Водитель Тойоты Приус управлял автомобилем, не имея разрешения на право управления транспортным средством. Ранее обучение в автошколе не проходил. К тому же от мужчины исходил запах алкоголя. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

В отношении правонарушителя составлены два административных протокола: за управление транспортным средством водителем, не имеющем при себе регистрационных документов на автомобиль, за не выполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В ходе разбирательств установлено, что 28-летний житель Артема является сотрудником автомойки. Автомобилем он воспользовался без ведома хозяина: хотел покататься.

Полицейские установили личность владельца транспортного средства. Житель Артема написал заявление в полицию, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.

Дознавателем отдела МВД России по городу Артему возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».

В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Автомобиль вернули законному владельцу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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