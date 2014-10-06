Задержание силовиками и «кукла» в 1 млн: на чем попались адвокат и полицейский

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении группы из шести человек, один из них является адвокатом, другой бывшим сотрудником полиции. Они обвиняются в совершении покушения на мошенничество, сообщают «Вести:Приморье».

По версии следствия, группа лиц в течение нескольких месяцев, а именно с апреля по июль 2019 года вводила потерпевшего в заблуждение относительно того, что за деньги они могут решить вопрос с должностными лицами правоохранительных органов о совершении в пользу потерпевшего решения о прекращении уголовного преследования за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств. Фигуранты разработали план действий и распределили роли. В совершении обмана им помогали также лица, находящиеся в местах лишения свободы.

В первую встречу с потерпевшим ему сообщили, что в отношении него возбуждено уголовное дело и предложили передать деньги в размере 2 500 000 рублей, за возможность избежать уголовной ответственности. Таких встреч-переговоров было несколько. На каждой встрече потерпевшего обманывали, подтверждая свои доводы различными надуманными фактами. Например, сотрудник полиции с целью убеждения потерпевшего в сообщаемой информации о ходе расследования уголовного дела продемонстрировал свое служебное удостоверение, он заверил последнего, что является действующим сотрудником полиции и осведомлен о тактике производства оперативно-розыскных мероприятий, следственных и процессуальных действий по уголовным дела.

Злоумышленники решили также задействовать адвоката, чтобы последний официально представлял интересы потерпевшего и предложили последнему принять участие в совершении преступления. В последующем общая сумма была снижена до 2 000 000 рублей.

Преступная группа действовала наступательно, постоянно организовывались встречи, на которых потерпевшего просили ускорить процесс передачи денег. Также фигуранты помогли продать автомобиль потерпевшего по заниженной стоимости, чтобы вырученные от продажи деньги он передал им. Первую часть денежных средств в размере 950 000 рублей потерпевший предал 21 мая 2019 года в помещении на улице Бестужева в городе Владивостоке. Участники преступной группы разделили деньги между собой. Далее они продолжили обманывать потерпевшего, например, когда по уголовному делу было принято законное решение о прекращении уголовного дела, они заверили его, что это благодаря их усилиям и переданным деньгам должностным лицам.

11 июля 2019 года фигуранты вновь встретились с потерпевшим в том же помещении на улице Бестужева, где он передал им оставшуюся часть денег. Вместе с тем, основная часть денежных средств была муляжом, поскольку потерпевший действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия под контролем сотрудников ФСБ. В момент передачи преступная деятельность фигурантов была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. И преступление не было доведено до конца по независящим обвиняемых обстоятельствам, отметили в СУ СК РФ по Приморскому краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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