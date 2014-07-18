Сегодня, 10:51
Дорогу на улице Адмирала Горшкова перекроют на три дня
С 3 по 5 июля из-за работ по прокладке канализации будут ограничены движение и парковка транспортных средств на автодороге в районе улицы Адмирала Горшкова, 40. Объехать перекрытый участок можно будет по улице Анны Щетининой, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.
Временное ограничение начнёт действовать в пятницу, 3 июля, в 10:00 и продлится до 20:00 воскресенья, 5 июля. Регулировать движение на указанном участке должны сотрудники ГИБДД. КГУП «Приморский водоканал», выполняющему работы на этом участке, необходимо организовать установку и демонтаж временных технических средств организации дорожного движения.
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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