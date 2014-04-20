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С 25 июня перекроют дорогу на Лазо. Сроки и схема
С 25 июня по 9 июля из-за ремонта на теплосетях временно будут ограничены движение и парковка транспортных средств на автодороге в районе Лазо, 9. Объехать перекрытый участок можно будет по Уборевича, Светланской, Суханова и Пушкинской, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.
Временное ограничение начнёт действовать 25 июня в 9:00 и продлится до 9 июля 23:00. Регулировать движение на указанном участке должны сотрудники ГИБДД. Компании ООО «НТС Групп», выполняющей ремонт, необходимо организовать установку и демонтаж временных технических средств организации дорожного движения.
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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