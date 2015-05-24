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Молодой человек подарил несколько минут классического блаженства жителям Артема (видео)

Молодой человек подарил несколько минут классического блаженства жителям Артема (видео)

Источник фото: скрин видео artem.news.plus

В Артеме, в район Майхэ, очевидцы сняли на видео молодого человека, который играл классическую музыку на пианино. При этом, пианино стояло в кузове грузовика, сообщают «Вести:Приморье».

Вероятнее всего, молодой человек воспользовался возможностью игры и подарил несколько минут классического блаженства жителям дома, откуда должны были перевести вещи. Так, судя по кадрам, видно, рядом с грузовиком на асфальте стоят домашние вещи. Скорее всего, это просто переезд граждан.

В комментариях - лишь восторженные отзывы.

«Какой позитив и Музыка прекрасная,такую не часто сейчас услышишь», «Боже неужели это в Артеме?», «Красавчик! Не растерялся! Людей порадовал!!! Умничка!!! Спасибо Вам!», «Какая прелесть! Какой позитив!», «Не перевелись ещё талантливые люди в глубике».

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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