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«Еще дышал»: молодой человек выпал из окна 9-го этажа на Некрасовской (видео)
Во Владивостоке ночью на улице Некрасовская, 48 из окна дома на 9-м этаже выпал молодой человек, сообщают «Вести:Приморье». В срочном порядке ему вызвали скорую помощь. Пострадавшего забрали в реанимационное отделение. После падения гражданин получил тяжёлые травмы, но выжил, дышал, отметили очевидцы.
Он жив, и в настоящее время ему оказывается помощь в отделении реанимации и интенсивной терапии, уточнили в клинической больнице №2.
Подробности происшествия сейчас устанавливаются.
Видео: dpskontrol125rus
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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