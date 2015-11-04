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«Еще дышал»: молодой человек выпал из окна 9-го этажа на Некрасовской (видео)

«Еще дышал»: молодой человек выпал из окна 9-го этажа на Некрасовской (видео)

Источник фото: pixabay.com

Во Владивостоке ночью на улице Некрасовская, 48 из окна дома на 9-м этаже выпал молодой человек, сообщают «Вести:Приморье». В срочном порядке ему вызвали скорую помощь. Пострадавшего забрали в реанимационное отделение. После падения гражданин получил тяжёлые травмы, но выжил, дышал, отметили очевидцы.

Он жив, и в настоящее время ему оказывается помощь в отделении реанимации и интенсивной терапии, уточнили в клинической больнице №2.

Подробности происшествия сейчас устанавливаются.

 

Видео: dpskontrol125rus

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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