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Двое с кувалдой в руках потерпели фиаско при нападении на АЗС

Двое с кувалдой в руках потерпели фиаско при нападении на АЗС

Источник фото: pixabay.com

В Михайловском районе завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, которые обвиняются в нападении на автозаправочные станции, сообщают «Вести:Приморье».

Следствием завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин. Они обвиняются по статьям - разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением предметов, используемых в качестве оружия покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

По версии следствия, в ноябре 2019 года обвиняемые вступили в преступный сговор между собой и решили совершить разбойное нападение на автозаправочную станцию. Они приготовили необходимую одежду и предметы для совершения преступления, а именно: пневматическое ружье, маски и автомобиль. Далее, они распределили роли и 15 ноября  приехали на автозаправочную станцию, расположенную  в селе Кремова Михайловского района.  Один из соучастников следил за окружающей обстановкой, второй напал на оператора-кассира. Обвиняемый выстрелил в стеклянное окно, за которым находилась потерпевшая,  и потребовал у нее передать деньги из кассы. Потерпевшая, опасаясь за свою жизнь, была вынуждена передать денежные средства. Таким образом, обвиняемые похитили с автозаправочной станции 129 000 рублей и скрылись, распорядившись деньгами по своему усмотрению.

Через несколько дней они снова решили похитить деньги с другой   автозаправочной станции в Михайловском районе.

Так, 17 ноября 2019 года фигуранты, вооружившись кувалдой, арматурой и масками, приехали на автозаправочную станцию на автодороге «Хабаровск – Владивосток».  Один из обвиняемых подпер дверь сторожки, где находился  заправщик, второй, разбил кувалдой стеклопакет, находящийся в помещении автозаправочной станции.

Однако, услышав голоса людей, злоумышленники скрылись с места, не завершив свое преступление до конца по независящим от них обстоятельствам. В те же сутки фигуранты были задержаны сотрудниками полиции. В ходе осмотра автомобиля были обнаружены и изъяты кувалда, маски и другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.  

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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