Дело об убийстве скупщиков дикоросов в Приморье передано в суд

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей 1959 и 1968 годов рождения. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, сопряженное с разбоем), ч. 5 ст. 33, п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество, то есть содействие устранением препятствий совершению убийства, то есть умышленного причинения смерти другому человеку, двух лиц, сопряженного с разбоем), п.п. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ – покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления – кражи, то есть тайного хищения чужого имущества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам,ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и ношение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов).

О деталях преступления "Вести: Приморье" сообщали в ноябре 2019 года.

По данным СК РФ по Приморскому краю, в сентябре 2019 года обвиняемые решили совершить убийство, сопряженное с разбоем двух граждан, которые занимались скупкой дикоросов. Фигуранты под надуманным предлогом, якобы продажи корня женьшеня, заманили потерпевших в безлюдное место в районе села Пшеницыно Чугуевского района, где произвели в них несколько выстрелов из двух единиц огнестрельного оружия. От полученных ранений потерпевшие скончались. После совершения убийства обвиняемые обыскали одежду убитых и похитили денежные средства в сумме 230 тыс рублей, а также ключи от квартиры. Далее обвиняемые приняли меры к уничтожению следов преступления и сожгли тела потерпевших. После уничтожения следов, фигуранты вернулись на место преступления и похитили автомашину марки «Lexus GX 470» стоимостью 1,2 млн рублей. На следующий день после убийства предпринимателей обвиняемые проникли в квартиру убитых с целью хищения ценных вещей и денег, однако умысел на кражу не был доведен до конца, поскольку в квартире они не обнаружили ничего ценного.

Кроме того, у одного из обвиняемых в ходе обыска обнаружено несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасов, которые он незаконно хранил по месту своего жительства, в том числе в металлическом ящике (сейфе), замаскированном под книгу с твердым переплетом, находился пистолет, из которого был произведен выстрел в одного из потерпевших.

Стоит отметить, что благодаря слаженной работе Следственного комитета и полиции преступление, совершенное в условиях неочевидности, было раскрыто. В ходе расследования уголовного дела проведены десятки судебных экспертиз, в том числе и медико-криминалистическая экспертиза, которая позволила идентифицировать личности потерпевших, с участием обвиняемых проведены проверки показаний на месте, допрошено 30 свидетелей. Кроме того, в ходе расследования установлено, что похищенный автомобиль был сдан на запчасти одному из местных жителей, который спустя время увидев в средствах массовой информации ориентировки пропавших граждан понял, что машина имеет криминальное прошлое и распилив ее на куски, разбросал их по всему населенному пункту. Следователям удалось в буквальном смысле по частям собрать похищенный автомобиль.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru