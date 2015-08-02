Мужчина пытался убить двух бомжей во Владивостоке

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на умышленное причинение смерти двух или более лиц, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, ночью 11 ноября 2019 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел в квартиру дома по улице Лермонтова в поселке Трудовое, где по его данным проживали лица без определенного места жительства, к которым у него было неприязненное отношение. Обнаружив в комнате спящего мужчину, он стал наносить ему удары ножом в область живота. Его действия стали пресекать другие присутствующие лица. Тогда он подошел к другому мужчине и нанес ему не менее трех ударов ножом в область грудной клетки. При этом потерпевший оказал активное сопротивление и обвиняемый скрылся, не доведя преступление до конца по независящим от него обстоятельствам, так как потерпевшим оказана медицинская помощь.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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