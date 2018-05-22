МЧС объявило экстренное предупреждение об неблагоприятном погодном явлении

По данным Приморского УГМС в связи со смещением активных фронтальных разделов над территорией Приморского края вечером 7 июля, ночью и днём 8 июля в центральных и западных районах Приморского края ожидаются дожди, местами сильные от 15 до 45 мм за 12 часов и менее (Арсеньевский, Лесозаводский, Дальнереченский, Спасский, Уссурийский городские округа, Анучинский, Дальнереченский, Кировский, Михайловский, Пограничный, Спасский, Черниговский, Чугуевский, Ханкайский, Хорольский, Яковлевский муниципальные районы), сообщают «Вести:Приморье».

На отдельных территориях края возможны грозы и усиление ветра порывами до 18 м/с.

На реках западных и центральных районов Приморья ожидается подъём уровня воды на 40-80 см.

На реках центральных районов края при прохождении паводка возможен выход рек из берегов с подтоплением низменных участков дорог, сельхозугодий.

В связи с полученным предупреждением прогнозируются:

- увеличение количества ДТП на трассах местного и федерального (А–370) значения, затруднения в работе автотранспорта, ограничения движения по автодорогам в результате подмыва опор мостов, подтопления и размыва дорожного полотна;

- подъём уровня воды на малых реках края, с подтоплением сельхозугодий, хозяйственных построек, расположенных в пониженных участках местности;

- подтопление пониженных участков местности дождевым паводком;

- аварии на ЛЭП, связанные с повреждением (подмывом, обрывом, перехлестом) ЛЭП и линий связи, затруднения в работе ремонтно-восстановительных бригад;

- нарушения в работе системы ЖКХ;

- нарушение электроснабжения в связи с падением деревьев на линии электро- передач (ветер порывами до 18 м/с);

- обрушение слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций (ветер порывами до 18 м/с).

Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов, а также исключить выходы на охоту, рыбалку и туристические маршруты.

Владельцам маломерных судов следует воздержаться от выхода на морскую акваторию на период действия предупреждения, гражданам рекомендуется воздержаться от купания, отметили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Уважаемые жители гости Приморского края просим о всех происшествиях сообщать по телефонам: 101, 112 и по «Телефону доверия» Главного управления МЧС России по Приморскому краю: 8 (423) 239-99-99.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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