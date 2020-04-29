Ложь в кабинете следователя: чем поплатился житель Приморья

В городе Артеме лжепотерпевший оштрафован за заведомо ложный донос, сообщают «Вести:Приморье».

Артемовским городским судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя г. Лесозаводска Приморского края. Он признан виновным за заведомо ложный донос о совершении преступления.

Как установлено в судебном заседании, фигурант передал управление автомашиной своему знакомому, не имеющему водительского удостоверения. Двигаясь на транспортном средстве, водитель совершил ДТП и скрылся с места происшествия.

С целью избежать предусмотренной законом ответственности за передачу машины не имеющему права управления транспортным средством лицу, он сообщил сотрудникам полиции, что принадлежащий ему автомобиль угнали неизвестные.

Так, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, он написал заявление о возбуждении уголовного дела, которое было зарегистрировано в дежурной части ОМВД России по г. Артему.

В дальнейшем по данному заявлению проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что сообщение о совершенном угоне было ложным, в связи с чем правоохранителями вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления.

В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном ему обвинении признал в полном объеме.

Признав лжепотерпевшего виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное штраф в размере 20 тыс. рублей, отметили в прокуратуре ПК. Приговор не вступил в законную силу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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