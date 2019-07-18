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Жительница Находки обвинила своего сожителя в изнасиловании

Жительница Находки обвинила своего сожителя в изнасиловании

Источник фото: В Новгороде

Прокуратурой г. Находки утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт прокуратуры края, в феврале 2020 г. фигурантка на почве личной обиды обвинила своего сожителя в изнасиловании, написав соответствующее заявление в территориальный отдел органов внутренних дел. При этом она была предупреждена об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

В дальнейшем по ее заявлению проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что сообщение об изнасиловании было ложным, в связи с чем вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного.

Обвиняемая написала явку с повинной, вину в совершенном преступлении признала в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело в отношении лжепотерпевшей  направлено в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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