Мошенник выманил у 16 граждан более 1,8 млн. рублей

Прокуратура г. Артема Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на сайт Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, фигурант в период с февраля по август 2019 года размещал в сети «Интернет» объявления о продаже специальной техники (экскаваторов, бульдозеров, тракторов и др.), не являясь их собственником.

Потенциальным покупателям, проживающим в других городах, он предлагал внести авансовые платежи в размере от 75 тыс. до 210 тыс. рублей посредством переводов на различные банковские карты, находящиеся у него в пользовании.

В результате таких действий злоумышленнику удалось похитить денежные средства у 16 граждан на общую сумму свыше 1,8 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Артемовский городской суд Приморского края для рассмотрения по существу.

Материальный ущерб, причиненный потерпевшим, обвиняемый возместил в полном объеме.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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