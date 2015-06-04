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Утром во Владивостоке сгорел припаркованный во дворе дома автомобиль
Во Владивостоке на улице Адмирала Юмашева, 20 сгорел припаркованный Daihatsu, сообщают «Вести:Приморье». Огонь, который уничтожил одно авто, перекинулся на рядом стоящий автомобиль, который также пострадал.
Происшествие произошло рано утром.
Детали происшествия уточняются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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