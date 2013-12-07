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Ранним утром на улице Давыдова сгорел автомобиль

Ранним утром на улице Давыдова сгорел автомобиль

Источник фото: скрин видео dps_vl

Во Владивостоке рано утром на улице Давыдова сгорел автомобиль Toyota Aqua, сообщают «Вести:Приморье». Пострадал припаркованный рядом автомобиль Toyota Ipsum, оплавилась его правая сторона.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны города Владивосток в 06:56. Спустя 7 минут к месту происшествия прибыл расчет огнеборцев. Пожар полностью был локализован и ликвидирован. На тушении были задействованы 5 человек личного состава и 1 единица техники.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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