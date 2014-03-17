В Прморье сгорел автомобиль «Тойота Королла»

9 августа в 22.26 на пульт гарнизона пожарной охраны Надеждинского муниципального района поступило сообщение о том, что в посёлке девятый Вал на улице Новая горит автомобиль. Спустя 10 минут (в 22.36) на место происшествия прибыли расчет огнеборцев.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморском краю, в ходе разведки было установлено, что горит салон легкового автомобиля «Тойота Королла».

Приступив к тушению, в 22.42 пожар был локализован, а в 22.50 - полностью ликвидирован. Общая площадь горения составила 2 кв. м. Пострадавших в результате пожара нет.

На тушении были задействованы 3 человека личного состава и 1 единица техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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