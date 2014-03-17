В Фокино сгорел автомобиль

11 апреля в 7.44 на пульт пожарной охраны города Фокино поступило сообщение о том, что на улице Карла Маркса горит автомобиль.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, спустя 4 минуты (в 7.48), к месту происшествия прибыли огнеборцы. На момент прибытия горел автомобиль «Ниссан Навара».

В 7.50 пожар был локализован, а в 7.58 полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 3 кв.м.

В результате происшествия никто не пострадал.

На тушении были задействованы 3 человека личного состава и 1 единица техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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