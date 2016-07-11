Ливни ушли: Борис Кубай рассказал о погоде на вторую декаду июля
Глава Примгидромета рассказал о том, какая погода ждет приморцев во второй декаде июля, сообщают «Вести:Приморье».
Так, глава ведомства напомнил, что прошедшие обильные дожди в конце июня и затем ливни в Японии, которые привели там к наводнению, были вызваны высотной фронтальной зоной.
На данный момент появились признаки того, что в течение второй декады июля эта высотная фронтальная зона с юга не поднимется к нам.
Судя по всему, условная ось фронтальной зоны будет мигрировать в довольно узком коридоре: между Японскими островами и центральной частью Японского моря, не приближаясь вплотную к Приморскому краю. Ее продвижение в более северные широты может быть заблокировано охотоморским антициклоном, который выйдет победителем в схватке с серией циклонов, направляя последних по вышеозначенному коридору. С этими циклонами будут связаны довольно интенсивные дожди, проливающиеся на Корейский полуостров, на территорию Японии и на акваторию Японского моря.
В силу удаленности коридора, серьезного влияния на погоду Приморья эти циклоны оказать не должны. Отсюда вывод: погода в Приморском крае во второй декаде июля будет носить антициклонический характер, достаточно благоприятный для отдыха.
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