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Правительству и Заксобранию Приморья придется затянуть пояса из-за коронавируса (видео)
Председатель правительства региона Вера Щербина рассказала «Вестям: Приморье», сколько денег не досчитался бюджет края из-за коронавируса.
Она также перечислила, какие расходы пришлось сократить, чтобы перенаправить освободившиеся финансы на борьбу с заразой.
В частности, прекращены торги по объектам, на которые не подготовлена проектно-сметная документация, или не получена госэкспертиза. Из текущих расходов около 10 миллионов рублей снято с расходов на деятельность правительства региона и 3 млн рублей на деятельность Законодательного собрания Приморского края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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