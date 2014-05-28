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Правительству и Заксобранию Приморья придется затянуть пояса из-за коронавируса (видео)

Правительству и Заксобранию Приморья придется затянуть пояса из-за коронавируса (видео)

Источник фото: скрин видео

Председатель правительства региона Вера Щербина рассказала «Вестям: Приморье», сколько денег не досчитался бюджет края из-за коронавируса.

Она также перечислила, какие расходы пришлось сократить, чтобы перенаправить освободившиеся финансы на борьбу с заразой.

В частности, прекращены торги по объектам, на которые не подготовлена проектно-сметная документация, или не получена госэкспертиза. Из текущих расходов около 10 миллионов рублей снято с расходов на деятельность правительства региона и 3 млн рублей на деятельность Законодательного собрания Приморского края.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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